Podziękowania dla wrocławskich policjantów za odzyskanie pieniędzy utraconych w wyniku oszustwa

„Pragnę złożyć na ręce Pana Komendanta wielkie podziękowania dla Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu za wielkie zaangażowanie i pomoc w sprawie, w której padłam ofiarą przestępstwa" – tymi słowami zaczyna swój list skierowany do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mieszkanka, która straciła swoje pieniądze po wyniku oszustwa. W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy przelana kwota została zabezpieczona i nie dostała się do rąk przestępców.

Zakupy w Internecie stały się w dzisiejszych czasach normą. Są wygodne, można zamówić dowolny produkt z dostawą do domu, dla siebie lub na prezent dla najbliższych. W sieci nie ma kolejek i nie musimy spędzać czasu na chodzeniu między półkami. Niestety, tak jak w realnym świecie i w tym wirtualnym możemy paść ofiarą oszusta lub złodzieja.

Tak było w przypadku jednej z mieszkanek Wrocławia, która chcąc sprawić bliskiej osobie prezent, zakupiła urządzenie wielofunkcyjne za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych. Wystawiający sprzęt na sprzedaż nie budził żadnych obaw ani podejrzeń. Jednak krótko po dokonaniu natychmiastowego przelewu za urządzenie, kontakt z osobą sprzedającą się urwał.

Sprawą po otrzymaniu zgłoszenia zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W wyniku podjętych przez nich działań utracona kwota została zabezpieczona, co uniemożliwiło zasilenie konta sprawców oszustwa.

Przypominamy! Aby zakupy były możliwie bezpieczne:

przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego;

nigdy nie kupujmy w sieci, korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Używajmy tylko komputera domowego i zachowajmy całą korespondencję ze sprzedawcą;

korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych;

przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić;

przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na początku adresu powinien pojawić się ciąg liter "https", a na końcu symbol zamkniętej kłódki. Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze;

gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność;

otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystajmy z linków, tylko na stronę sklepu wejdźmy — wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy.

Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy zamiast zamówionego produktu puste pudełko, lub po dokonaniu przelewu zorientujemy się, że padliśmy ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwońmy na Policję.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Źródło: KMP we Wrocławiu

nadkom. Kamil Rynkiewicz