Rajd skradzionymi samochodami zakończony w areszcie Data publikacji 10.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Kobiernicach zatrzymali 32-latka podejrzanego o rozbój, kradzież samochodów i ucieczkę przed Policją. Mężczyzna używając groźby i siły wobec kobiet, ukradł trzy samochody, którymi jeździł po powiecie bielskim i andrychowskim. Wczoraj na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Do szeregu zdarzeń doszło we wtorkowe popołudnie, 08.02.2022 r., w powiecie wadowickim i bielskim. Pierwszy rozbój, a w konsekwencji kradzież pojazdu, miały miejsce w Roczynach, w województwie małopolskim. Mężczyzna grożąc 62-latce, skradł jej audi. Samochodem przemieścił się do Bujakowa, gdzie przy ulicy Bielskiej porzucił skradziony pojazd. Nieopodal domu kultury na poboczu zauważył zaparkowany samochód i stojącą obok kobietę. 32-latek podbiegł do fiata i odpychając 58-letnią właścicielkę, wszedł do środka, a następnie ruszył w kierunku Kobiernic. Sprawca i ten pojazd porzucił w Kobiernicach, gdzie z kolei zdecydował się na kradzież kolejnego. Tym razem podbiegł do 62-latki stającej obok swojego samochodu, a następnie używając groźby i przemocy zabrał kluczyki i odjechał jej fiatem. Podróż skradzionymi pojazdami zakończyła się w Czańcu, gdzie policjanci zauważyli podejrzanego i podjęli próbę zatrzymania kierującego. 32-latek nie zatrzymał się i próbował ucieczki, uszkadzając radiowóz. Po podjętym pościgu kryminalni z kobiernickiego komisariatu zatrzymali mężczyznę.

Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Została mu również pobrana krew do analizy laboratoryjnej, aby sprawdzić, czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. 32-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego noc spędził w policyjnym areszcie. Nazajutrz został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty między innymi rozboju, kradzieży rozbójniczej, ucieczki przed policjantami, naruszenia nietykalności funkcjonariuszy i uszkodzenia mienia. Wczoraj, 09.02.2022 r., na wniosek śledczych, sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 12 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / sc )