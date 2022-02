Mobilny zestaw monitoringu wesprze działania mazowieckich policjantów

Specjalny system kamer umożliwiający rejestrację obrazu oraz jego zdalną transmisję do komputera trafił do mazowieckich policjantów. Umożliwi on dozorowanie miejsc, do czego dotychczas angażowani byli policjanci, wykorzystywany będzie w trakcie imprez masowych oraz do ujawniania wykroczeń.