Zarzuty za udział w oszustwie "na pracownika banku” Data publikacji 10.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z „mienia” udowodnili 27-latkowi udział w oszustwie metodą "na pracownika banku”, w wyniku którego pokrzywdzona 47-latka z Lublina straciła blisko 40 tysiące złotych. Kobieta uwierzyła, że ktoś chce ukraść jej oszczędności z rachunku. Podejrzany o oszustwo zostanie dzisiaj doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do oszustwa metodą "na pracownika banku” doszło jeszcze w sierpniu ubiegłego roku. Sprawcy zadzwonili do jednej z mieszkanek Lublina. W trakcie rozmowy przekonali 47-latkę, że jej oszczędności na rachunkach bankowych mogą być zagrożone. Kobieta wierząc w przedstawioną historię wypłaciła w bankomatach pieniądze, a następnie przelała je na wskazany rachunek bankowy. Łupem sprawców padło blisko 40 tysiące złotych.

27-latek został ustalony przez policjantów zajmujących się przestępczością przeciwko mieniu z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Do zatrzymania obywatela Ukrainy doszło wczoraj, 09.02.2022 r., we Wrocławiu. Jak się okazało, to właśnie na jego konto trafiły pieniądze. Mężczyzna usłyszał już zarzuty oszustwa.

Dzisiaj sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego. Grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / mw)