Policjant na wolnym pomógł uchronić 60-latkę przed utratą pieniędzy Data publikacji 10.02.2022 Funkcjonariusz z kraśnickiego zespołu do walki z przestępczością gospodarczą uprzedził oszustów. Gdy był na wolnym dostał sygnał od znajomej zaniepokojonej zachowaniem swojej 60-letniej matki, która nagle wypłaciła z banku pieniądze. Policjant podejrzewając, że to oszustwo, zaczął szukać kobiety w pobliskich urzędach pocztowych. Kiedy ją spotkał okazało się, że zdążyła już przelać ponad 20 tysięcy złotych oszustom, podającym się za policjantów CBŚ. Dzięki jego szybkiej reakcji, przelew został zablokowany.

Z policjantem, który był w czasie wolnym od służby, telefonicznie skontaktowała się wczoraj, 09.02.022 r., jego znajoma, która była zaniepokojona zachowaniem swojej 60-letniej matki i wypłatą przez nią pieniędzy z konta. Funkcjonariusz podejrzewał, że może to być próba oszustwa. Zaczął szybko szukać kobiety w pobliskich urzędach pocztowych. W końcu w jednym z nich natrafił na 60-latkę. Okazało się, że zdążyła już nadać przelew ekspresowy na dane podane jej przez oszustów.

Jak tłumaczyła 60-latka, na numer telefoniczny w pracy zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta CBŚ i poinformował, że „łapią sprawców”, którzy chcą zaciągnąć kredyt z użyciem jej konta. Następnie wypłaciła pieniądze, gdyż rozmówcy wmówili jej, że oszczędności są bezpiecznie zablokowane, a w celu przeprowadzenia operacji dali swoje.

Kobieta poszła na pocztę, gdzie dokonała przelewu 22 tysięcy złotych na wskazane dane. Rozmówca nie pozwalał kobiecie rozłączać się i polecił włożyć telefon do kieszeni, dzięki czemu słyszał cały czas co robi. Po dokonaniu przelewu kazał jej podać numer potwierdzenia przelewu, co też uczyniła.

Policjant z kraśnickiej komendy, który w porę przybył na miejsce, znając procedury w takich przypadkach zareagował błyskawicznie, dzięki czemu udało się zatrzymać przelew i zablokować wysłane środki. Dzięki temu kobieta nie utraciła swoich oszczędności, a szukaniem sprawcy zajmą się teraz funkcjonariusze z kraśnickiego komisariatu.

Ostrzegamy mieszkańców przed kolejnymi próbami oszustów, którzy w ostatnim czasie wzmożyli swoją działalność. Przestępcy dzwonią do różnych osób podając się za policjanta, prokuratora, przedstawicieli urzędów i instytucji, aby wyłudzić pieniądze.

Bądźmy czujni i pamiętajmy, żeby nigdy nie przekazywać żadnych środków w takich okolicznościach!

