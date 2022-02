Nie zapłacił grzywny za opuszczenie miejsca kwarantanny, trafi do aresztu Data publikacji 10.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wywiadowcy zatrzymali poszukiwanego przez sąd 32-latka z Gdańska. Mężczyzna został wcześniej ukarany grzywną za opuszczenie miejsca kwarantanny. Grzywny nie zapłacił, więc kara została zamieniona na 10 dni aresztu. Dodatkowo przy mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli zawiniątko z amfetaminą. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci codziennie kontaktują się z osobami objętymi kwarantanną i sprawdzają, czy każda z nich przestrzega nałożonych na nie obowiązków. Większość mieszkańców Gdańska zakwalifikowana do kwarantanny z pełną odpowiedzialnością stosuje się do zaleceń służb sanitarnych. Osoby, które zachowują się inaczej i ignorują obowiązujące zasady i nie stosują się do warunków kwarantanny czy izolacji, muszą liczyć się prawnymi konsekwencjami nieprzestrzegania obostrzeń. Przekonał się o tym 32-letni mieszkaniec Gdańska.

Wczoraj, 09.02.2022 r., w południe, policyjni wywiadowcy patrolowali rejon ul. Marynarki Polskiej. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który na widok funkcjonariuszy zaczął zachowywać się nerwowo i chcąc uniknąć spotkania z fnimi, próbował przebiec przez ulicę. Policjanci postanowili wylegitymować mężczyznę. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli w kieszeni jego kurtki zawiniątko foliowe, a w nim porcję amfetaminy. W trakcie sprawdzania danych 32-latka z Gdańska okazało się, że jest on poszukiwany przez gdański sąd.

W przeszłości mężczyzna został ukarany grzywną za opuszczenie miejsca kwarantanny. Miał do zapłacenia 500 złotych, jednak tego nie zrobił. Gdański sąd zamienił więc karę na 10 dni aresztu. 32-latek nie miał zamiaru kary odsiedzieć, więc sąd wydał zarządzenie o doprowadzeniu mężczyzny do aresztu w celu odbycia tej kary. Sprawca wykroczenia mógł uwolnić się od kary aresztu poprzez wpłatę zasądzonej grzywny, jednak wczoraj 32-latek z tej możliwości nie skorzystał. Mieszkaniec Gdańska trafił do policyjnego aresztu. Dziś usłyszy zarzuty za posiadanie narkotyków, a następnie zgodnie z dyspozycją sądu policjanci przewiozą go do aresztu w celu odbycia kary za wykroczenie niestosowania się do warunków kwarantanny.

(KWP w Gdańsku / mw)