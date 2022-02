Ktoś prosi cię o podanie kodu BLIK? Bądź ostrożny i upewnij się nim go prześlesz Data publikacji 10.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeżeli nie chcesz stracić swoich oszczędności, zastanów się zanim prześlesz swój kod BLIK komukolwiek. Ostrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod naszych znajomych w popularnych komunikatorach społecznościowych.

Oszuści bez skrupułów potrafią przejąć nasze oszczędności. W tym celu tworzą różne legendy i historie - dla nich każdy sposób na łatwe wzbogacenie się jest dobry. W ostatnim czasie kilka osób z Lubska zostało oszukanych metodą na kod BLIK. Do tego typu przestępstw dochodzi codziennie na terenie całego kraju. Oszuści podszywają się pod naszych znajomych, których mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Do zainfekowania naszego telefonu wirusem dochodzi najczęściej wtedy, kiedy klikniemy w podejrzany link.

Podobnie było w ostatnich przypadkach. Pokrzywdzeni ,,wchodzili" na nieprawdziwe komunikaty zamieszczane w internecie, zachęceni do ich przeczytania bulwersującymi tytułami. Kiedy telefon został już zainfekowany, oszuści mieli przygotowane pole do działania. Podszywali się po pokrzywdzonych i wysyłali wiadomości do ich znajomych i rodziny prosząc o pilne przesłanie kodu BLIK. W treści wysyłanych wiadomości informowali, że potrzebują pilnie gotówki. Kiedy pokrzywdzony zdecydował się przesłać kod, ale chciał się upewnić i zadzwonić, oszuści blokowali możliwość nawiązania połączenia. Telefon odbiorcy był cały czas zajęty. Taka sytuacja powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Jeżeli nie chcemy stracić swoich oszczędności, zastanówmy się zanim prześlemy swój kod BLIK komukolwiek.

Takiego wyłudzenia możemy uniknąć:

zawsze warto potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory – najlepiej zadzwonić do takiej osoby

stosujmy dwuskładniowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto – zalogowanie się wymaga potwierdzenia sms)

zawsze sprawdzaj dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie)

chroń swój telefon oraz szczególnie pin do aplikacji mobilnej banku.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc )