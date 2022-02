Do dolnośląskich policjantów trafiły nowe specjalistyczne pojazdy do działań w terenie

Szybki dojazd samochodem w miejsca odległe i trudno dostępne bywa niekiedy wręcz niemożliwy. Dlatego, aby być jeszcze bardziej skutecznymi w działaniu, dolnośląscy policjanci stale uzupełniają flotę pojazdów o nowe specjalistyczne jednostki transportu. Tym razem do mundurowych z Jeleniej Góry, Kłodzka oraz Lubania, trafią quady specjalnie przystosowane do pełnienia służby patrolowej nawet w najtrudniejszym terenie. Pojazdy wyposażono w silniki benzynowe o pojemności blisko 1000 cm3 oraz napęd na cztery koła. W ich przekazaniu uczestniczył dziś m.in. Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim zastępcą – mł. insp. Robertem Frąckowiakiem, a także policjanci z jednostek terenowych.