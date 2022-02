„Chronimy niechronionych”. Działania policjantów na drogach Sądecczyzny Data publikacji 10.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 8 lutego br policjanci sądeckiej drogówki. prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Ta cykliczna akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Podczas wtorkowej akcji policyjnym nadzorem zostały objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów, czyli przejścia przez ruchliwe ulice oraz przejazdy dla rowerów. Funkcjonariusze m.in. zwracali uwagę na to, czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzali, czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego podczas prowadzonych działań ujawnili łącznie 85 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i rowerzystów, z czego aż 21 dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. W efekcie funkcjonariusze nałożyli na ich sprawców 54 mandaty karne i skierowali 3 wnioski do sądu o ukaranie. Najwyższy mandat wyniósł 1500 złotych i został nałożony na 19-letnią mieszkankę Sądecczyzny, która jadąc seatem ulicą Mickiewicza w Nowym Sączu, nie ustąpiła pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu. Za to wykroczenie na konto młodej kobiety trafiło również 10 punktów karnych. (nagranie wykroczenia z videorejestratora w załączeniu).

Niestety, znaczna część zdarzeń związana z potrąceniem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych, czyli tam, gdzie przepisy chronią pieszego w sposób szczególny. Dlatego przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierujący samochodami powinni także zwiększyć swoją uwagę zbliżając się m. in. do przejazdu dla rowerzystów, gdzie to korzystający z jednośladów mają pierwszeństwo.

Musimy pamiętać, że zasada ograniczonego zaufania obowiązuje wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych. Piesi przed wejściem na przejście powinni się dokładnie i uważnie rozglądnąć, podobnie jak kierowcy, którzy dodatkowo w rejonie przejścia dla pieszych powinni zmniejszyć swoją prędkość. Choć noszenie odblasków w terenie zabudowanym nie jest obowiązkowe, to mimo wszystko warto rozważyć zakup choćby niewielkich elementów, aby kierowcy mieli szansę z daleka dostrzec, że zbliżamy się do jezdni. Przejścia dla pieszych są w wielu miejscach nieoświetlone, dlatego odblaskowy pasek przymocowany do torebki lub kurtki może zadecydować o naszym życiu.

Film wykroczenie na ulicy Mickiewicza.mp4 Opis filmu: opis filmu w załączniku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik wykroczenie na ulicy Mickiewicza.mp4 (format mp4 - rozmiar 1.46 MB)