Policjanci na rękach wynieśli z zadymionego mieszkania schorowanego seniora Data publikacji 11.02.2022 Dym szybko rozprzestrzeniał się w bloku, w którym przebywali jego mieszkańcy. Starszemu małżeństwu pomogli policjanci, którzy wyprowadzili z silnie zadymionego mieszkania 72-latkę , a jej schorowanego męża wynieśli z bloku na rękach. Zagrożenie dla życia 78-latka było poważne, na szczęście pomoc dotarła na czas. Senior po udzielonej przez policjantów pomocy, został przetransportowany do szpitala.

W środę, 09.02.2022 r., po południu, oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania na jednym z płockich osiedli. Natychmiast na miejsce skierowani zostali policjanci ze służby patrolowo-interwencyjnej. W trakcie dojazdu zauważyli z oddali gęsty dym unoszący się nad ulicami. Kiedy dotarli na miejsce przed blokiem stali jego mieszkańcy, którzy oświadczyli policjantom, że w zadymionym bloku mogą przebywać jakieś osoby. W odpowiedzi na tę informację, funkcjonariusze szybko wbiegli do budynku, aby sprawdzić czy nikt nie potrzebuje pomocy.

W bloku z uwagi na silne zadymienie widoczność była ograniczona . Mundurowi w pewnym momencie usłyszeli głos kobiety i szczekającego psa, które wydobywały się z jednego z mieszkań. Po wejściu do środka policjanci zastali tam starszą, schorowaną kobietę i jej czworonożnego pupila. Kobieta była silnie spanikowana i zdezorientowana całą sytuacją. Funkcjonariusze pomogli seniorce opuścić mieszkanie, ale kiedy już z niego wychodzili, sprawdzili jeszcze jedno z pomieszczeń i tam zauważyli siedzącego na łóżku starszego mężczyznę. Z niepełnosprawnym seniorem był bardzo utrudniony kontakt, nie był on świadomy tego co się dzieje. Policjanci ostrożnie podnieśli mężczyznę i na rękach wynieśli go z bloku. Funkcjonariusze natychmiast na miejsce wezwali pogotowie, a mężczyźnie udzieli pomocy, stale monitorując jego czynności życiowe, okryli go również kocem ratunkowym.

Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia przetransportowała 78-latka do szpitala. Jego 72-letnia żona nie wymagała hospitalizacji.

(KWP w Radomiu / mw)