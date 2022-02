Policyjny dron zapewniał bezpieczeństwo na drogach Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Dzięki profesjonalnemu i nowoczesnemu sprzętowi, mundurowi mogą jeszcze szybciej reagować na zagrożenia, jakie pojawiają się na naszych drogach. Wyposażone w precyzyjną kamerę drony rejestrują wykroczenia popełniane w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Nowosolscy policjanci codziennie czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu. Patrolują ulice, na których kierujący najczęściej popełniają wykroczenia w ruchu drogowym. Aby jeszcze skrupulatniej dbać o bezpieczeństwo obywateli, funkcjonariusze oprócz laserowych mierników prędkości i nieoznakowanych radiowozów wykorzystują policyjne drony. Dzięki temu urządzeniu funkcjonariusze mogą jeszcze skuteczniej zwalczać kierujących popełniających wykroczenia. W środę (9 lutego) stróże prawa „z góry” przyglądali się kierującym. Były to drugie tego typu działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego na terenie Nowej Soli. Dron okazuje się niezastąpiony w wielu sytuacjach. Jego obiektyw monitorował na przykład to, jak kierowcy nie stosują się do znaku drogowego „STOP”. Głównym celem wspólnej akcji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Oprócz przestrzegania przepisów ruchu drogowego ważne jest także wzajemne zrozumienie i szacunek, ponieważ każdy z nas ma prawo do bezpiecznego przemieszczania się po drodze. Nowosolscy policjanci już zapowiadają, że tego typu działania będą prowadzone częściej.

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

