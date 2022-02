Śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji. Dwie osoby usłyszały zarzuty Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty wyłudzenia dotacji w kwocie przekraczającej milion złotych ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz PFRON usłyszały dwie kobiety. Jedna z nich będzie odpowiadać też za naruszenie praw pracowniczych oraz przywłaszczenie 25 tys. złotych. Ta sprawa ma związek z działalnością jasielskiego stowarzyszenia, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Śledztwo prowadzone jest od 2018 r. W tym czasie policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gromadzili dowody przestępczej działalności osób związanych ze stowarzyszeniem działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, mającym siedzibę w Jaśle. Do łamania prawa miało dochodzić od grudnia 2015 r. do lipca 2017 r.

W środę, 09.02.2022 r. policjanci zatrzymali dwie osoby: 57-letnią kobietę zasiadającą we władzach stowarzyszenia oraz 54-letnią księgową, mieszkanki powiatu jasielskiego.

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty wyłudzenia dotacji na dofinansowanie m.in. kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej oraz kosztów jego działalności obsługowo–rehabilitacyjnej w kwocie 1.142.303,52 zł stanowiącej środki z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poprzez posłużenie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę.

Ponadto 57-letniej mieszkance Jasła zarzucono, że w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2017 r. podrobiła szereg podpisów na dokumentach, którymi posłużyła się później w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Kobieta będzie również odpowiadała za uporczywe naruszanie praw pracowniczych, w ten sposób, że nie regulowała składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, działając na szkodę 39 pracowników. Odpowie też za przywłaszczenie, powierzonych jej z racji pełnionej funkcji środków pieniężnych w wysokości 25 tys. złotych.

Obie podejrzane w trakcie przesłuchania złożyły wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. Ponadto na mieniu podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe na nieruchomościach o łącznej wartości ok. 1,2 mln złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Rzeszowie / mw)