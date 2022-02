Oszuści cały czas są aktywni - ostrzegajmy seniorów! Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści w swoich przestępczych działaniach próbują wzbudzić zaufanie seniorów i wywrzeć na nich presję czasu. Kiedy senior uwierzy w przedstawioną historię, instruują go co ma robić aby doszło do przekazania pieniędzy. Tak było w przypadku 90-latka z Brzegu, który uwierzył w historię o fałszywych banknotach na jego koncie. Na szczęście w porę zareagował syn starszego mężczyzny i nie doszło do oszustwa. Apelujemy w szczególności do osób młodszych - rozmawiajmy z naszymi seniorami o różnych metodach oszustwa, uczulajmy naszych rodziców i dziadków na takie sytuacje. Warto, żeby seniorzy wiedzieli, że oszuści cały czas są aktywni i mogą również ich próbować oszukać.

Kilka dni temu do jednego z seniorów w Brzegu zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta. Rozmówca oświadczył, że pieniądze z emerytury, które wpływają na konto bankowe 90-latka, są fałszywe. Aby otrzymać prawdziwe banknoty, te podrobione musi wypłacić i przekazać policjantom. Najlepiej jeśli zabierze również pieniądze przechowywane w domu. Mężczyzna przekazał żonie w czym rzecz, a następnie instruowany przez oszusta poszedł do banku, by wybrać oszczędności.

W tym czasie do domu wrócił syn starszego małżeństwa. Kiedy seniorka opowiedziała całą sytuację, mężczyzna szybko zareagował i pojechał do banku. 90-latka zastał przed placówką. Miał już przy sobie wybrane wcześniej 15 000 zł. Na szczęście nie zdążył nikomu ich przekazać.

Ten przykład pokazuje, że musimy być cały czas czujni i pamiętać o swoich rodzicach, i dziadkach. Starajmy się poświęcać czas bliskim seniorom, a także samotnym sąsiadom. Podczas spotkań nawiązujmy do sytuacji, które wydarzyły się w naszym mieście. Warto, żeby seniorzy wiedzieli, że oszuści cały czas są aktywni i mogą też do nich zadzwonić. Przypominajmy im o tym – wówczas w kontaktach z osobami żądającymi od nich pieniądze będą ostrożni i odprawią ich z kwitkiem.

Przypominamy jak nie stać się ofiarą oszustwa:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Nigdy nie informujemy telefonicznie o prowadzonych działaniach, „akcjach policyjnych”;

nigdy nie przykazuj pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli mówią, że są stróżami prawa;

nie działaj pod presją czas. Zakończ rozmowę i sam zadzwoń na numer alarmowy 112 gdzie upewnisz się, że to oszustwo;

skorzystaj z pomocy bliskich, skontaktuj się z nimi, opowiedz o całej sytuacji.

(KWP w Opolu / sc )