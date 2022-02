Pomoc drugiemu człowiekowi tu fundament policyjnej służby Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Profesjonalizm, empatia i zaangażowanie towarzyszyło nietypowej interwencji dzielnicowych z Komisariatu Policji w Cybince. 89-letnia kobieta przewróciła się w swoim mieszkaniu i nie była w stanie się podnieść. Policjanci szybko dotarli na miejsce i udzielili pomocy kobiecie - ta na szczęście nie doznała żadnych obrażeń.

We wtorek, 08.02.2022 r., małżeństwo seniorów zamieszkałych na terenie gminy Cybinka zadzwoniło na numer alarmowy 112 i poprosiło o pomoc. Schorowana 89-letnia kobieta przewróciła się w swoim mieszkaniu i nie była w stanie podnieść się o własnych siłach. W mieszkaniu znajdował się jej 92-letni schorowany mąż, który nie był w stanie pomóc żonie. Na miejscu niezwłocznie pojawili się dzielnicowi z posterunku Policji w Cybince - aspirant sztabowy Adam Tomaśko oraz młodszy aspirant Rafał Pomocka, którzy pomogli leżącej od niespełna dwóch godzin kobiecie, udzielając jej niezbędnej pomocy. Na szczęście w wyniku upadku kobieta nie doznała żadnych obrażeń i nie potrzebowała pomocy medycznej. Jednak w rozmowie z seniorami dzielnicowi ustalili, że nie posiadają oni rodziny na terenie gminy Cybinka i nie ma kto im pomóc. Dzielnicowi natychmiast powiadomili instytucje pomocowe w celu objęcia starszego małżeństwa wzmożonym nadzorem i właściwą opieką.

Dzielnicowy to policjant nazywany często policjantem pierwszego kontaktu, któremu nie obce są problemy mieszkańców objętego przez niego rejonu. Bycie dzielnicowym nie jest łatwe, gdyż oczekuje się od niego wszechstronności, empatii i dużego zaangażowania. Problemy, z którymi zgłaszają się do niego mieszkańcy, są bardzo różne, dlatego musi posiadać szeroką wiedzę prawną i mądrość życiową, by jak najlepiej wywiązać się z powierzonego mu zadania. I tak było w przypadku dzielnicowych z Cybinki.

(KWP w Gorzowie / mw)