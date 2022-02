Zatrzymując uczestników bójki przechwycili kontrabandę Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z Bełchatowa, Łodzi oraz Tomaszowa Mazowieckiego doprowadziły do przejęcia kontrabandy. Na czarny rynek nie trafiło 203 tysiące sztuk nielegalnych papierosów oraz 55 kg suszu tytoniowego. Śledczy ustalili, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy, gdyby nielegalny towar trafił na czarny rynek, mogły sięgnąć ponad 230 tysięcy złotych.

Do przejęcia nielegalnego towaru doszło w czwartek, 27 stycznia 2022 roku, na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Tego dnia policjanci z Wydziału Kryminalnego z KPP z Bełchatowa, wsparci przez funkcjonariuszy z KWP z Łodzi oraz z KPP w Tomaszowie Mazowieckim realizowali zatrzymania trzech podejrzewanych o udział w bójce. Przestępstwo to miało miejsce 16 października 2021 roku przy stadionie w Bełchatowie w czasie odbywającej się na jego terenie imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

Grupa mężczyzn uczestniczyła w konfrontacji siłowej. W tej sprawie, w jej pierwszej fazie, praca bełchatowskiej Policji doprowadziła do zidentyfikowania 5 sprawców w wieku od 24 do 40 lat. Zostali oni namierzeni i zatrzymani 22 października 2021 roku. W ich miejscach zamieszkania kryminalni podczas przeszukań zabezpieczyli material dowodowy. Wiele przedmiotów świadczy o ich przynależności kibicowskiej. U 40-latka policjanci znaleźli marihuanę. Wszyscy podejrzewani usłyszeli zarzuty udziału w bójce, a prokurator objął ich policyjnym dozorem. Pozostali uczestnicy konfrontacji zostali ustaleni i namierzeni dzięki współpracy z policjantami z Łodzi oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Akcję zatrzymań tych osób zorganizowano 27 stycznia 2022 roku.

Funkcjonariusze podzieleni na kilka zespołów realizacyjnych jednocześnie "złożyli wizytę" podejrzewanym zamieszkującym na terenie podległym jednostce policji w Tomaszowie Mazowieckim. W czasie tych działań policjanci przejęli również nielegalny towar. W miejscu zamieszkania 24-latka zabezpieczono 7800 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci odnaleźli również dilerkę z marihuaną i substancją psychotropową oraz zatrzymali 51-letniego właściciela tych środków. Natomiast realizując zatrzymania podejrzanych w wieku 20 i 25 lat kryminalni łącznie odnaleźli i zabezpieczyli 195200 sztuk nielegalnych papierosów oraz 55 kg suszu tytoniowego. Zatrzymali również właścicieli tej kontrabandy, 49-letniego mężczyznę oraz 48-letnią kobietę.

Wszyscy trafili do policyjnego aresztu bełchatowskiej komendy, a śledczy ogłosili im zarzuty. 24-latek odpowie za udział w bójce oraz za wykroczenie paserstwa akcyzowego. 51-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Mężczyźni w wieku 20 i 25 lat odpowiedzą za udział w bójce. Natomiast podejrzani w wieku 48 i 49 lat usłyszeli zarzut paserstwa akcyzowego. Prokurator zdecydował o objęciu podejrzanych policyjnym dozorem. Za przestępstwo paserstwa akcyzowego grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora podejrzani zostali oddani pod dozór policyjny. Udział w bójce to czyn zagrożony karą do 3 lat więzienia.

(KWP w Łodzi / sc )