8-latek docenił pracę dzielnicowego Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy dba o bezpieczeństwo w podległym mu rejonie służbowym i niejednokrotnie stanowi wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza osób starszych, narażonych na przemoc, wychłodzenie czy nieporadnych życiowo. W okresie panującej pandemii rola dzielnicowych nabrała szczególnego znaczenia, gdyż to do nich w głównej mierze należy obowiązek kontroli osób objętych izolacją oraz kwarantanną i upewnienia się czy nie potrzebują pomocy. Niezwykle miła niespodzianka spotkała policjantów z Posterunku Policji w Cewicach, którzy otrzymali od 8-letniego Filipa podziękowania za swoją pracę.

„(…) Nazywam się Filip (…). Mam 8 lat. Chciałbym podziękować, że się o mnie i mojego brata troszczycie, kiedy mamy kwarantannę. Lubię machać Wam przez okno. Policjanci są bardzo odważni. Cieszymy się, że o nas dbacie”.

To fragment listu, jaki skierował do policjantów z Posterunku Policji w Cewicach 8-letni mieszkaniec tej gminy. Z rodziną chłopca, przez okres trwania kwarantanny kontaktował się miejscowy dzielnicowy, upewniając się przy okazji, że nikt nie potrzebuje pomocy. Najwyraźniej wizyty policjanta pod domem 8-latka sprawiły mu frajdę, bo chłopiec postanowił w bardzo miły sposób podziękować funkcjonariuszom za troskę i opiekę. Do listu dołączył rysunek.

Kontrola osób poddanych kwarantannie i izolacji domowej wpisała się już jako jedno z codziennych zadań dzielnicowych. Na terenie powiatu lęborskiego mundurowi każdego dnia przeprowadzają około 1500 takich kontroli, dbając o to, by koronawirus się nie rozprzestrzeniał i sprawdzając czy izolowane osoby nie potrzebują pomocy.

Bardzo motywujące i dające siłę do pracy są słowa uznania, skierowane do policjantów przez młodego człowieka. Dziękujemy Filipie i życzymy zdrowia i spełnienia marzeń, a w przyszłości zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

(KWP w Gdańsku / mw)