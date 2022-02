Zawsze na pierwszej linii – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabezpieczanie imprez masowych, ochrona naszej wschodniej granicy czy też służby patrolowe. To tylko niektóre z zadań jakie na co dzień wykonują policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. To również poszukiwanie osób zaginionych, zbiórki krwi czy też aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach pomocowych.

To policjanci z SPPP pełnią obecnie służbę m.in. na wschodniej granicy naszego kraju. Funkcjonariusze z tej jednostki pełnią również służby patrolowe, zabezpieczają różnego rodzaju manifestację, mecze piłkarskie, imprezy masowe oraz sportowe. Pomagają także swoim kolegom z ruchu drogowego oraz komend powiatowych naszego województwa. W codziennej służbie wspierają również służby sanitarne, m.in. przy kontroli obowiązujących obostrzeń i przestrzegania zasad kwarantann.

Jednym z zadań, z którymi mierzą się w codziennej służbie to poszukiwanie osób zaginionych – w Opolu od 2019 roku działa Nieetatowy Zespół do Poszukiwania Osób Zaginionych w Terenie Otwartym. Do zadań tego zespołu należy przede wszystkim wspieranie jednostek terenowych z województwa opolskiego w prowadzeniu działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi. Najczęściej zespół jest wykorzystywany do poszukiwań, gdzie życie i zdrowie ludzi jest zagrożone - są to m. in. potencjalni samobójcy, osoby starsze i przewlekłe chore. Policjanci wchodzący w skład tej grupy są funkcjonariuszami SPPP w Opolu, którzy niejednokrotnie w czasie wolnym i po planowanej służbie biorą udział w działaniach. Regularnie szkolą się w działaniach terenowych i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologi. Policjanci szkolą się w własnym zakresie oraz we współpracy z poza policyjnymi grupami poszukiwawczo-ratowniczymi.

Od początku powstania zespołu, policjanci przeprowadzili 21 akcji poszukiwawczych, które trwały łącznie ponad 31 dni. W ich trakcie funkcjonariusze sprawdzili ponad 3 000 hektarów terenu, często trudno dostępnego, zalesionego i skalistego. Co warte podkreślenia, każde ich działania zakończyły się odnalezieniem osoby zaginionej.

Policjanci z tej jednostki tworzą również Klub Honorowych Dawców Krwi przy SPPP w Opolu, który regularnie i z zaangażowaniem bierze udział w licznych akcjach krwiodawstwa. Klub powstał w 2016 roku i zrzesza poza funkcjonariuszami z SPPP również policjantów z innych jednostek oraz żołnierzy z Opola. Obecnie w jego skład wchodzi 35 osób. Tylko od początku 2021 roku jego członkowie współpracowali przy 6 zbiórkach, w trakcie których oddali blisko 45 litrów krwi. Klubowicze poza honorowym krwiodawstwem wspierają również inne inicjatywy pomocowe, m.in. wsparli 3,5 rocznego Karolka przy zakupie osuszaczy do aparatu słuchowego, czy też zbierali fundusze na leczenie Laury Biel, córki jednego z opolskich policjantów.

Więcej o działaniach policjantów z Samodzielnego pododdziału Prewencji Policji: