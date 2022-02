Łódzcy policjanci wytropili i zatrzymali trzy osoby okradające seniorów Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania kryminalnych z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Łodzi zakończyły się zatrzymaniem trójki oszustów z Bydgoszczy, okradających starsze osoby. Sprawcy w wieku 50, 21 i 68 lat podszywając się pod pracowników różnych instytucji wchodzili do mieszkań seniorów skąd kradli ich oszczędności. Działali na terenie całego województwa. Notowani wielokrotnie w przeszłości za podobne przestępstwa, odpowiedzą za kradzież. Usłyszeli już zarzuty, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziałów kryminalnych komendy wojewódzkiej i II Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali trzy osoby podejrzane o okradanie seniorów. Kryminalni od dłuższego czasu skrupulatnie analizowali wszystkie poszlaki i zebrane materiały, typując potencjalnych sprawców. Pozwoliło to na zawężenie kręgu podejrzanych. 8 lutego 2022 roku weryfikując własne ustalenia funkcjonariusze pojechali w rejon osiedla Żubardź.

Około godziny 12.30 na ulicy Mokrej zauważyli skodę, którą podróżowały trzy podejrzane osoby. Policjanci poddali ich dyskretnej obserwacji. Byli świadkami jak kobieta kilkakrotnie wysiadała z pojazdu i zagadywała starsze osoby. Po kilku nieudanych próbach cała trójka skierowała się w stronę osiedla Teofilów. Zaparkowali na ulicy Grabieniec, gdzie tak samo jak na poprzedniej ulicy podejrzana po wyjściu z auta chodząc wzdłuż bloków, zaczepiała starsze osoby. Z jedną z zagadniętych seniorek weszła do bloku przy ulicy Rojnej. Kryminalni cały czas przyglądali się bacznie ich poczynaniom. Gdy kobiety po wyjściu z domu rozeszły się, policjanci bezzwłocznie zapytali straszą panią o powód wizyty nieznajomej. Wówczas pokrzywdzona przyznała, że przed chwilą była u niej kobieta, której pokazywała gdzie trzyma swoje oszczędności, a teraz idzie do przychodni po obiecane przez nią upominki i paczki żywnościowe.

Dalsze sprawdzenia potwierdziły przypuszczenia stróżów prawa - seniorka padła ofiarą oszustwa, w wyniku którego utraciła trzydzieści tysięcy złotych. Kryminalni po upewnieniu się, że mają do czynienia z przestępcami, bezwzględnie okradającymi starsze osoby, bezzwłocznie zatrzymali jadących w skodzie podejrzanych. Okazali się nimi, pochodząca z Bydgoszczy 50-latka i jej 21-letni syn, oraz kierujący pojazdem 68-latek. Podczas przeszukania samochodu policjanci na tylnej kanapie zabezpieczyli schowane w torbie słoiki, w których znajdowało się ponad 65 tysięcy złotych oraz srebrna i złota biżuteria.

Policjanci pracujący przy tej sprawie typują podejrzanych do kilku innych oszustw i kradzieży popełnionych w zeszłym roku na terenie łódzkiego województwa. Zatrzymani znajdują się również w zainteresowaniu kilku jednostek z całego kraju. Zarówno podejrzana kobieta jak i jej dwaj wspólnicy mają bogatą przeszłość kryminalną. Za ostatnie przestępstwo usłyszeli zarzuty kradzieży za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Podejrzani mężczyźni zgodnie z decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani, natomiast 50-latka po czynnościach została przekazana funkcjonariuszom Policji z Wrocławia w związku z wystawionym przez tamtejszy sąd listem gończym.

Sprawa jest rozwojowa, dalsze czynności prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji.

(KWP w Łodzi / sc )