Miejski monitoring spełnia swoją rolę Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejszej nocy policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego w Pińczowie zaskoczyli grupę młodych mężczyzn, którzy zastanawiali się czy miejski monitoring jest aktywny i czy ktoś sprawuje nad nim nadzór. Ciekawość i wątpliwości kosztowały 22-latka karę grzywny, którą otrzymał za popełnione wykroczenie spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Dyżurny pińczowskiej jednostki w czwartek, 10.02.2022 r., ok. godziny 23.00 na podglądzie miejskiego monitoringu zauważył grupę młodych ludzi spędzających czas w parku miejskim. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że młodzieńcy ewidentnie zastanawiali się czy kamera przy której siedzą, jest sprawna i czy ktoś ma baczenie na ich zachowanie. Żeby się o tym przekonać, jeden z grupy testował ruchy kamery i spożywał piwo wprost pod jej czujnym okiem.

Dosłownie za kilka chwil na miejscu pojawił się patrol Policji, który zgodnie ze swoim obowiązkiem, podjął interwencję wobec sprawcy wykroczenia. Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabraniają bowiem spożywania i usiłowania spożycia alkoholu w miejscu do tego zabronionym. Przekonał się o tym właśnie 22-letni mieszkaniec Pińczowa. No i co najważniejsze zaspokoił swoją ciekawość.

Informujemy:

Kamery monitoringu miejskiego w Pińczowie działają, a ich zapisy są pod stałą kontrolą!

Cała grupa była też zaskoczona szybką reakcją Policji na popełnione wykroczenie. Jego sprawca na miejscu otrzymał przewidzianą przepisami karę grzywny.

(KWP W Kielcach / sc )

