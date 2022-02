Pierwszy w tym roku dar krwiodawców z WSPolu Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 11 lutego br. policjanci i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pierwszy raz w 2022 roku oddali najcenniejszy dar życia, jakim jest krew.

To już tradycja, że kilka razy w roku na terenie uczelni gościmy ambulans do poboru krwi, który przyjeżdża do nas z pobliskiego Olsztyna. WSPol chętnie wspiera akcje poboru krwi i zawsze znajdują się chętni, którzy oddają swoją cząstkę, aby podzielić się nią z potrzebującymi.

Ostatnia akcja krwiodawcza na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miała miejsce 23 listopada ubiegłego roku w ramach akcji „Nasza krew - Nasza Ojczyzna”. Dziś, 11.02.2022 r., w akcji krwiodawstwa wzięło udział 41 osób, co w sumie pozwoliło na zebranie blisko 19 litrów najcenniejszego daru.

Oddanie krwi to przede wszystkim wielka pomoc i wielki dar, jaki możesz ofiarować drugiej osobie. Dodatkowo oddanie krwi daje szereg innych korzyści tj. darmowe badania i darmową konsultację zdrowotną. Jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Jeśli zdecydujesz się oddać krew, Twój organizm szybko uzupełni jej ubytek, który nie zagraża zdrowiu i nie ma negatywnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

(WSPol w Szczytnie / mw)