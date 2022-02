Dzięki policjantom ciężarna kobieta szybko dotarła na porodówkę

Policjant rozpoczynając służbę nigdy nie może być pewien tego, co go na niej spotka. Zawsze musi być przygotowany, by prawidłowo ocenić sytuację i podjąć właściwą decyzję. Taką postawą wykazali się suwalscy policjanci z patrolówki, którzy uwolnili z mieszkania rodzącą kobietę i szybko odwieźli ją do szpitala. 22-latka na czas dotarła na salę porodową.