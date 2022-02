Medale dla czworga Młodych Bohaterów Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 11 lutego to Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Przy tej okazji czworo dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego zostało uhonorowanych Medalami „Młody Bohater” przyznanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorową postawę i opanowanie w sytuacji niebezpiecznej.

Uroczystość wręczenia Medali odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a powiązanie jej z Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112 nie jest przypadkowe. Część z odznaczonych dzieci w trudnych sytuacjach, w jakich się znalazły, wezwały pomoc za pośrednictwem właśnie numeru alarmowego 112.

Medal przyznawany jest dzieciom i młodzieży, którzy wykazali się wzorową postawą i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej, szczególnie w sytuacji zagrożenia, gdy dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innych osób.

Wicewojewoda Radosław Kempinski, który wręczył Medale odznaczonym, powiedział, iż bardzo się cieszy, że może dziś spotkać młodych i dzielnych ludzi, którzy wiedzieli, jak się zachować w dramatycznych sytuacjach.

Medalami „Młody Bohater” nadanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczeni zostali:

Martyna Góralska z SP nr 23 w Toruniu, która powiadomiła jednego z pracowników szkoły o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na podłodze w pobliżu szatni.

Nadia Pyszna i Zofia Degórska z SP nr 1 w Kruszwicy. Dziewczynki podczas spaceru nad Gopłem zauważyły wpadającego do wody mężczyznę i zawiadomiły odpowiednie służby, telefonując pod numer 112.

Marcin Kochański z SP nr 2 w Koronowie, który wyglądając z okna swojego domu, zauważył płonącą przyczepę kempingową tuż obok budynku sąsiadów. Mimo braku innych osób w pobliżu zachował zimną krew i zadzwonił pod numer alarmowy 112.

Zasługujecie na słowa podziwu za Wasze odpowiedzialne zachowanie. Zwrócę też uwagę, jak ważna jest podstawowa wiedza, dokąd zwrócić się o pomoc. Temu między innymi służy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, który dziś obchodzimy

– powiedział wicewojewoda.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Jacek Kaczmarek podkreślił, że szybkie przekazywanie informacji do służb ratowniczych jest bardzo ważne.

W chwili wyjazdu do zdarzenia każda służba rozpoczyna walkę z czasem. Dzięki takiej postawie, jaką zaprezentowali ci młodzi bohaterowie, ta walka jest krótsza. Im krótsza walka, tym szybsza pomoc dla osoby poszkodowanej – dodał.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski nie ukrywał, że otrzymanie Medalu „Młody Bohater” jest rzeczą nietuzinkową i naprawdę trzeba na nią zasłużyć.

Dziękuję Wam za tę koncentrację i przekazanie tych ważnych informacji. To świadczy, jaką jesteście młodzieżą i na co możemy liczyć w przyszłości – powiedział,

Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski zwrócił uwagę na to, jak trudnym zadaniem jest zachowanie odwagi i koncentracji w sytuacji zagrożenia.

Pierwszym ogniwem łańcucha przeżycia jest wstępne rozpoznanie, udzielenie pomocy i przede wszystkim wezwanie pomocy. Dlatego świadek zdarzenia jest największym bohaterem – powiedział.

Zastępca Prezydenta Torunia Adrian Mól podkreślał, że odznaczone dzisiaj dzieci są bohaterami i osobami godnymi naśladowania nie tylko dla swoich kolegów i koleżanek ze szkoły, ale dla wszystkich dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wysyłamy z Bydgoszczy podziękowania dla Pana ministra Mariusza Kamińskiego, który pozytywnie rozpatrzył te wnioski, które były wysłane przy współpracy urzędu wojewódzkiego i dyrektorów szkół, do których dzieci uczęszczają – mówił.

Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak zaznaczył, że to bardzo ważne dla każdej społeczności, aby promować i podkreślać zachowania godne naśladowania.

Pragnę podziękować Panu wojewodzie za tę inicjatywę odznaczenia Was medalami. To szczególnie cenne, bo podkreśla tę ważną postawę – dodał.

Zastępca Burmistrza Koronowa Piotr Kazimierski wyraził ogromną dumę z faktu, że tak młody mieszkaniec Koronowa dokonał tak niebywałej rzeczy. Jestem dumny z niego, jego rodziców i wychowawców, którzy przyłożyli tyle starań w jego edukację, rozwój i ukształtowanie w tak odpowiedzialnego człowieka.

Na koniec gratulacje Młodym Bohaterom, a także ich rodzicom i nauczycielom w imieniu operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Rafał Rewoliński.

Każdy z Was modelowo przekazał informacje, które potem trafiły do służb. To się rzadko zdarza. Dlatego każdy przypadek będzie dla nas wzorem, którym my będziemy się teraz posługiwać, aby promować zasady używania numerów alarmowych. Bardzo Wam za to dziękuję – powiedział.