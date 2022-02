Policjanci zatrzymali oszustów podatkowych Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju zatrzymali dwie osoby. Są one podejrzane o wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami na wartość 2,5 miliona złotych oraz oszustwa podatkowe, w wyniku których uszczuplono podatki VAT i PIT na łączną kwotę prawie 1 miliona złotych. Zatrzymanym grozi nawet 15 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z prowadzonym śledztwem, zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwa podatkowe. Proceder, o który podejrzane są zatrzymane osoby, polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur za projekty budowlane, inwentaryzacyjne i nadzory, do których były wystawiane fikcyjne faktury, które posłużyły do zwiększenia kosztów oraz zaniżenia zobowiązań podatkowych. Oszuści posłużyli się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę 2,5 miliona złotych. Zatrzymani to mieszkańcy Gliwic w wieku 71 i 47 lat.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował policyjny dozór, zakaz kontaktowania się ze wskazanymi osobami, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe. W przypadku 71-latka kwota poręczenia to 100 tys. zł, a wobec głównego podejrzanego: 400 tys.zł. Po wpłaceniu kaucji podejrzani zostali zwolnieni i będą odpowiadali przed sądem.

Za popełnione przestępstwa podejrzanym, oprócz dotkliwych kar finansowych, grozi do 15 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)