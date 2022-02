Rozważni i romantyczni nie tylko w Walentynki

Walentynki - coroczne święto zakochanych, to czas randek i romantycznych spotkań we dwoje. Ale nie tylko w tym dniu rośnie potrzeba bliskości na nowe znajomości i relacje, które rozbudzają w nas pozytywne emocje. Walentynki to także okazja do zwrócenia uwagi na fakt, by pamiętać o własnym bezpieczeństwie, ponieważ matrymonialne oszustwa w sieci stają się coraz bardziej powszechne.