Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wziął udział w obchodach 82. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir Data publikacji 11.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 lutego 2022 roku odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Uczestniczyli w nich Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Paweł Barski, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podinsp. Oktawiusz Cieślik oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu mł. insp. Adam Skrzypek. Policyjna delegacja złożyła wieniec pod pomnikiem „Zesłańcom Sybiru”, który mieści się we Wrocławiu na Skwerze Sybiraków obok placu Strzeleckiego. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Wojska Polskiego, Akademii Wojsk Lądowych oraz władz samorządowych.

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się masowa deportacja Polaków przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy polskich obywateli. Wielu umarło już w drodze, a tysiące nigdy nie wróciły do kraju. Od 10 lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku władze Związku Sowieckiego, okupującego tereny II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości. Wywożeni trafiali do północnych regionów ZSRS , w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Republiki Komi. Pierwsza wywózka była największa i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar.

Ceremonia z okazji 82. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polski, po którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał między innymi Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, a także inni zaproszeni goście.

Uroczystego charakteru ceremonii nadał Apel Pamięci, zakończony salwą honorową i złożeniem wieńców przed pomnikiem „Zesłańcom Sybiru”. Z ramienia dolnośląskiej Policji wieniec złożyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Paweł Barski, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podinspektor Oktawiusz Cieślik oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Adam Skrzypek.