Gigantyczne ilości podrobionych i przemyconych leków przejęte przez CBŚP Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 34 osoby zatrzymane, zabezpieczone setki tysięcy produktów leczniczych o szerokim spektrum działania, głównie anabolicznym czy na potencję, a także inne półfabrykaty służące do ich produkcji, o łącznej wartości co najmniej 40 mln zł, to wstępne podsumowanie operacji CBŚP, przeprowadzonej we współpracy z OLAF-em, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Grupę tworzyli obywatele Polski, głównie mieszkańcy Poznania.

Policjanci z Zarządów w Poznaniu i w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pracowali kilkanaście miesięcy, ustalając członków zorganizowanej grupy przestępczej, sposób ich działania, miejsca przechowywania produktów leczniczych, źródła ich pochodzenia czy sposoby legalizacji pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności. Realizując sprawę podjęto współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych działającym przy Komisji Europejskiej w Brukseli (OLAF).

Wszystko wskazywało na to, że kilkadziesiąt osób działających na terenie Poznania i okolic, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, od co najmniej stycznia 2018 roku mogło sprowadzić z Azji, przez kraje Unii Europejskiej do Polski, dziesiątki ton podrobionych produktów leczniczych największych światowych koncernów farmaceutycznych. Produkty te dalej sprzedawane były za pośrednictwem stron internetowych do odbiorców indywidualnych w Polsce i poza granicami kraju.

Pieniądze pochodzące ze sprzedaży medykamentów trafiały na specjalnie utworzone w tym celu rachunki bankowe, a następnie były inwestowane w mienie, które w części już zostało zabezpieczone.

W wyniku prowadzonych czynności ustalono miejsca przechowywania i przepakowywania nielegalnych medykamentów.

Rozbicie grupy nastąpiło w minionym tygodniu jednocześnie w kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu, w powiecie poznańskim, a także w okolicy Łodzi. W akcji brało udział ponad 200 policjantów CBŚP z Zarządów: w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Gorzowie Wlkp. oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podczas działań łącznie zatrzymano 34 osoby.

W trakcie przeszukań policjanci przejęli komponenty służące do produkcji leków, setki tysięcy opakowań z produktami leczniczymi oraz półfabrykaty do ich produkcji, o łącznej wartości co najmniej 40 milionów złotych. Zabezpieczono m.in. leki największych koncernów farmaceutycznych na świecie, w tym na potencję, produkty anaboliczne czy hormon wzrostu. Przejęto także ponad 2 kg marihuany i 200 litrów podrobionego spirytusu. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad 250 tys. zł i prawie 13 tys. euro w gotówce (łącznie blisko 310 tys. zł), rachunki bankowe oraz pojazdy warte ok. 700 tys. zł.

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, 27 osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 osobom zarzut kierowania nią. Zatrzymanym grozi odpowiedzialność karna m.in. za sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez przechowywanie, wprowadzanie do obrotu, odpłatne udostępnianie czy import sfałszowanych produktów leczniczych oraz prania pieniędzy. Siedmiu zatrzymanym przedstawiono zarzut pomocnictwa prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, zastosował wobec 17 zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.