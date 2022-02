Internetowy pedofil w rękach policjantów Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Będzińscy kryminalni zatrzymali 30-latka podejrzanego o rozpowszechnianie i prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Sąd Rejonowy w Będzinie podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. Mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia.

Policjanci z będzińskiej jednostki otrzymali informację z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dotyczące bardzo niepokojącej sprawy. Na jednym z portali internetowych podczas rozmowy na czacie kobiety z mężczyzną wywiązała się niepokojąca rozmowa. Kiedy kobieta napisała, że ma kilkuletnią córeczkę, rozmówca skupił całą uwagę na dziecku, wobec którego nie krył swoich seksualnych zamiarów. Mężczyzna opublikował też treści pornograficzne z udziałem nieznanej kilkuletniej dziewczynki. Wysłany film oraz zapędy seksualne zaniepokoiły kobietę. Zgłosiła wszystko administratorowi serwisu, który z kolei powiadomił Policję. Mundurowi zajmujący się przestępczością internetową w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bardzo poważnie potraktowali sprawę. Dzięki współpracy z kryminalnymi z Będzina dotarli do 30-letniego mieszkańca osiedla Syberka. Stróże prawa zabezpieczyli telefon komórkowy internetowego pedofila, na którym znajdowało się ponad 150 filmów i zdjęć związanych z dziecięcą pornografią. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Będziński sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.

Policjanci przypominają:

dużo rozmawiaj ze swoim dzieckiem i uświadamiaj, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje

tłumacz, aby Twoje dziecko nie wysyłało zdjęć, nie podawało danych osobowych i nie opowiadało o rodzinie

rozmawiaj z nim o zagrożeniach, które mogą go spotkać w internecie i przypominaj, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy

(KWP w Katowicach / sc)

