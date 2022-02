Ukradł obraz w hotelu, który miał być prezentem dla byłej ukochanej

Chciał zrobić prezent byłej dziewczynie i niewiele myśląc w jednym z płockich hoteli ukradł obraz. Z łupem wsiadł do taksówki i odjechał. Nie zdążył jednak wręczyć prezentu ukochanej, bo zatrzymali go policjanci z wydziału dw. z przestępczością przeciwko mieniu płockiej komendy. 31-latek za kradzież obrazu wartego blisko tysiąc złotych usłyszał zarzut. Grozi mu do 5 lat więzienia.