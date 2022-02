Wałeccy policjanci eskortowali pięciomiesięczne niemowlę do szpitala Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wałeckiej komendy w godzinach popołudniowych na krajowej „dziesiątce” eskortowali do wałeckiego szpitala 5-miesięczną dziewczynkę. Niemowlę traciło przytomność. Dziecko w szybki i sprawny sposób zostało przekazane pod profesjonalną opiekę.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej K10, w piątek 11.02.2022 r. około godziny 16.00. Do pełniącego służbę patrolu podjechał pojazd osobowy, którego kierujący prosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala, gdyż jego 5-miesięczna córeczka potrzebuje pomocy. Niemowlę traciło przytomność.

W takich sytuacjach liczy się każda sekunda dlatego też, funkcjonariusze- sierż. Tomasz Iwanicki i post. Jakub Bielawa natychmiast ruszyli w kierunku szpitala oddalonego o około 14 km, używając sygnałów błyskowych i dźwiękowych. Międzyczasie o transporcie malucha powiadomiony został personel szpitala. Dziecko w szybki i sprawny sposób zostało przekazane pod profesjonalną opiekę.

Już wiadomo, że dziewczynka cała i zdrowa pod opieką mamy opuściła szpital.

(KWP w Szczecinie / sc )