Data publikacji 14.02.2022

Ucieczkę przed policjantami zakończył w rowie

Mężczyzna uciekał przed policjantami, łamiąc wiele przepisów drogowych, czym naraził innych uczestników dróg na niebezpieczeństwo. Jego "popisowa" jazda zakończyła się w rowie, a policjanci szybko ustalili, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz odpowie za wykroczenia oraz przestępstwa przed sądem.

Przed weekendem policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego oławskiej jednostki przeprowadzali kontrolę prędkości przy wykorzystaniu wideorejestratora. Jadąc od strony miejscowości Kopalina w kierunku Jelcza Laskowic, około godz. 16:25 zauważyli kierującego pojazdem marki Mitsubishi, który przekroczył prędkość o 106 km/h jadąc 196 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90.

Kierowca nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne nakazujące zatrzymanie się. Podjął natomiast decyzję o ucieczce i ruszył w kierunku Minkowic Oławskich. Podczas jazdy kierował brawurowo, popełniał wykroczenia drogowe, m.in. wyprzedzał inne samochody na przejściu dla pieszych, na podwójnej linii ciągłej, na łuku drogi, zmuszał kierujących do nagłego hamowania oraz pędził w terenie zabudowanym z prędkością 160 km/h. Jego niebezpieczna jazda stwarzała zagrożenie dla innych uczestników dróg.

Podczas pościgu i próby zatrzymania 42- latek uderzył swoim samochodem w bok nieoznakowanego radiowozu, próbując zepchnąć policjantów do rowu. Jego manewr okazał się nieskuteczny i doprowadził do utraty kontroli nad swoim pojazdem, w wyniku czego Mitsubishi wpadło do rowu i uderzyło w drzewo.

Kierowca nie miał zapiętych pasów, był pobudzony i nie chciał wykonywać poleceń funkcjonariuszy. Jak się okazało, posiadał przy sobie narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany. Z ustaleń policjantów wynikało również, że na jego koncie widnieje czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Teraz o losie 42- letniego mieszkańca gminy Jelcz Laskowice zdecyduje sąd. Mężczyzna odpowie za szereg wykroczeń oraz za przestępstwa m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, czy też posiadania środków odurzających. Ponadto została mu pobrana krew do badań celem ustalenia, czy podczas zdarzenia mężczyzna nie znajdował się pod wpływem narkotyków.

(KWP we Wrocławiu / kp)