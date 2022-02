Blisko 100 nietrzeźwych za kierownicą Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pijani kierowcy wciąż są plagą na drogach naszego regionu. Stąd wspólne działania policjantów ze świętokrzyskiej drogówki i Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowym. Dziś na terenie całego województwa od wczesnych godzin porannych trwają działania „Trzeźwy poranek”. W ich ramach kierujący, którzy są trzeźwi i rozważni na drodze otrzymują zakupione przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego testery trzeźwości. Natomiast ci, którzy zdecydowali się kierować pod wpływem alkoholu poniosą surowe konsekwencję. A było ich blisko 100.

Statystyki zdarzeń drogowych pokazują, że na świętokrzyskich drogach z roku na rok jest coraz bezpieczniej, ponieważ spada liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jak również tych, w których są osoby ranne. Inaczej jednak wyglądają statystyki dotyczące osób siadających za kierownicę na tzw. podwójnym gazie. Świętokrzyscy policjanci z roku na rok zatrzymują coraz więcej kierujących, którzy nie bacząc na bezpieczeństwo swoje i innych decydują się kierować pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Można założyć, że gdyby ci wszyscy kierujący nie zostali zatrzymani, mogliby doprowadzić do zdarzeń drogowych, które są najtragiczniejsze w skutkach.

Dlatego funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przy wsparciu innych jednostek garnizonu świętokrzyskiego, w tym Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowym zorganizowali dzisiaj działania „Trzeźwy poranek”. Podczas kontroli kierujących, przekazywali jednorazowe probierze trzeźwości. Mundurowi przypominali jakie konsekwencje niesie za sobą jazda pod wpływem alkoholu, albo środków działających podobnie do alkoholu. Apelowali o reagowanie gdy widzimy kogoś w takim stanie oraz przekazywali instruktaż jak należy się wówczas zachować. Mundurowi przypominali również, aby kierowca, który nie jest pewien swojego stanu trzeźwości, sprawdził go za pomocą jednorazowego probierza, albo aby podszedł do najbliższej jednostki policji.

Tylko od 10 lutego br. do dziś świętokrzyscy policjanci sprawdzili stan trzeźwości ponad 20 tys. kierujących, z których blisko 100 było pod wpływem alkoholu.

Wspólnie z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego apelujemy o rozwagę i trzeźwość na drogach.

Poniżej umieszczone zostały materiały filmowe, podejmujące tematykę kierowania pod wpływem alkoholu, zapraszamy do zapoznania się z nimi.

1. Spot z kampanii „Mistrzowie w drodze”

2. Vlog #12 - https://www.youtube.com/watch?v=t-pyafwxfYE&t=1s

3. Reagując – Ratujesz - https://www.youtube.com/watch?v=KBRXpCuSdoY



Opr. JŻ

Źródło : KWP w Kielcach