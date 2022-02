Jechał 142 hm/h w obszarze zabudowanym. Słupscy policjanci podsumowali weekendowe działania „prędkość" Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od piątku do niedzieli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku realizowali wojewódzkie działania prewencyjne pn. „Prędkość”. W trakcie prowadzonych kontroli funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na tych kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Kierowca, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 142 km/h został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Prowadzone przez słupską drogówkę na terenie miasta i powiatu działania pn. „Prędkość” pozwoliły na wyeliminowanie z drogi na kilka najbliższych miesięcy, a także ukaranie wysokimi mandatami, tych kierowców, którzy zdecydowali się na mocniejsze naciśnięcie na pedał gazu. Przekonał się o tym m.in. 43-latek z powiatu wejherowskiego, który swoim Volvo, na drodze krajowej nr 6 jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 142 km/h. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące oraz będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 2500 złotych.

Zdecydowanie za szybko jechał też kierowca mercedesa, który na obwodnicy Słupska, rozpędził swój pojazd do 180 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość to 90 km/h, dodatkowo wyprzedzał w miejscu niedozwolonym. Za te wykroczenia policjanci ukarali go mandatami w wysokości 2700 zł oraz 15 punktami karnymi.

W niedzielę nieoznakowany radiowóz zarejestrował pędzącego przez Sycewice Peugeota. 48-latek z powiatu wejherowskiego jechał przez obszar zabudowany o 53 km/h za szybko. On również stracił prawo jazdy na 3 miesiące i został ukarany punktami karnymi i mandatem w wysokości 1500 zł.

Kolejny raz przypominamy, że z początkiem tego roku zmianie uległ taryfikator mandatowy, który zdecydowanie podwyższył kwoty nakładanych przez policjantów kar za popełnione wykroczenia.

(KWP w Gdańsku / sc)