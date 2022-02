"Droga to nie odcinek specjalny". Premiera spotu profilaktycznego Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W siedzibie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyło się dzisiaj spotkanie z przedstawicielami mediów, na którym zaprezentowano spot promujący bezpieczeństwo na drodze. W wydarzeniu udział wziął kierowca rajdowy Jarosław Szeja. Nadmierna prędkość i brawura to główne przyczyny tragicznych zdarzeń drogowych. Od początku roku na śląskich drogach w 185 wypadkach zginęło 21 osób, a 208 zostało rannych.

Policjanci katowickiej komendy wojewódzkiej, we współpracy z kierowcą rajdowym Jarosławem Szeją, przygotowali spot promujący bezpieczną i zgodną z przepisami jazdę. Premiera filmu, w obecności przedstawicieli mediów, odbyła się dzisiaj przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Lekceważenie przepisów ruchu drogowego i lekkomyślność to prosta droga do tragedii. Pamiętajmy, że droga to nie odcinek specjalny.

Film "Droga to nie odcinek specjalny". Premiera spotu profilaktycznego