Walentynkowy, policyjno-radiowy patrol z sercem do kierowców Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym wyjątkowym dniu stawiamy na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ... miłość. „Z sercem do kierowców” pokazujemy i nagradzamy prawidłowe zachowania na drodze, ale jednocześnie uświadamiamy jakie zagrożenia za sobą niesie ich łamanie. Przykłady wzorowych zachowań kierowców i pieszych mają być impulsem, który sprawi, że wszyscy pomyślimy o swoim bezpieczeństwie. Niecodzienny, walentynkowy policyjno-radiowy patrol „Z sercem do kierowców” przez cały dzień można spotkać na białostockich ulicach.

Rano, na ulicy Legionowej w Białymstoku kierująca oplem zatrzymuje się przed przejęciem dla pieszych i przepuszcza pieszego... Od razu nasuwa się pytanie - i co w tym nadzwyczajnego? Zrobił tak, jak powinien zachować się każdy kierowca. Jednak zatrzymał go nietypowy, bo policyjno-radiowy patrol. Podlascy policjanci i dziennikarze Polskiego Radia Białystok we wspólnej akcji "Z sercem do kierowców" między innymi na jego przykładzie, chcą przypomnieć wszystkim, że uczucia wiążą się z odpowiedzialnością i troską o siebie, bliskich i innych uczestników ruchu. Chcą uświadamiać kierowców i pieszych, że bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od ich decyzji. "Z sercem do kierowców" pokazujemy wzorowe postawy, ale jednocześnie uświadamiamy jakie zagrożenia za sobą niesie ich łamanie. Ta nietypowa kontrola drogowa ma być impulsem, który sprawi, że wszyscy pomyślimy o swoim bezpieczeństwie. Kierująca oplem swoim odpowiedzialnym zachowanie na drodze pokazał, jak prawidłowe decyzje mają niebagatelny wpływ na losy wielu osób - pieszy może iść dalej i realizować swoje plany oraz marzenia. Z kolei jadący autem, bez konsekwencji może kontynuować podróż, a osoba do której jedzie - doczeka się jego przyjazdu. Jedna decyzja na drodze, a tyle pozytywnych skutków! Przez cały walentynkowy dzień policyjno-radiowy patrol będzie można spotkać w newralgicznych miejscach Białegostoku. Oprócz przejść dla pieszych, będziemy również tam, gdzie kierowcy przekraczają prędkość, w rejonie przejazdów kolejowych i skrzyżowań, skontrolujemy też ich trzeźwość. Sprawdzimy także czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Wzorowe zachowania kierowców i pieszych nagrodzimy policyjnymi gadżetami oraz walentynkami przygotowanymi przez dzieci z podlaskich przedszkoli i szkół. Hasła ukryte we własnoręcznie przygotowanych sercach mają być impulsem, który sprawi, że kierowca użyje wyobraźni i będzie zawsze uważał na drodze. Zróbmy to dla siebie i swoich bliskich!

Na zdyscyplinowanych kierowców i pieszych czekali policjanci z podlaskiej grupy Speed i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz dziennikarze Polskiego Radia Białystok. Mamy nadzieję, że za rok w Walentynki również spotkamy się na drodze.