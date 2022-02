Bezpieczne ferie - policyjne patrole narciarskie dbają o bezpieczeństwo na stokach Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwają ferie zimowe w Polsce, w związku z tym wybrane stoki w powiecie tatrzańskim nadzorują policyjne patrole narciarskie. Wśród policjantów jeżdżących na nartach są ratownicy i instruktorzy narciarstwa. Policjanci na stoku czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa.

W patrolach jeżdżą funkcjonariusze pionu prewencji, odpowiednio przeszkoleni i przygotowani, mający narciarskie doświadczenie, instruktorzy narciarstwa. Dzisiaj jeden z patroli pełnił służbę na stoku Harenda w Zakopanem. Piękna słoneczna pogoda oraz wyjątkowe położenie tego stoku spowodowało, że od rana pojawiło się tam wiele grup dzieci i młodzieży. Policjanci na stoku i w jego obrębie czuwali nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa. Podczas służby nie obeszło się jednak bez kilku pouczeń w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Policjanci szczególną uwagę zwracali na właściwe sprawowanie opieki nad najmłodszymi uczestnikami zabawy na stoku. Oprócz zadań prewencyjnych na stoku narciarskim policjanci przyglądali się również temu co dzieje na parkingu, w pobliżu kas biletowych czy też wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Zwracali również uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki. Przypominali o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego przez osoby do ukończenia 16 roku życia. Do zakończenia służby nie odnotowali żadnych poważnych zdarzeń na tym obiekcie narciarskim. Wszystkim, którzy właśnie rozpoczęli ferie zimowe pod Tatrami, życzymy bezpiecznego wypoczynku.



PAMIĘTAJ!

OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO

TWOJE I INNYCH OSÓB

1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.

3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.

4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.

5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

6. Zjeżdżaj z góry tak, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.

7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.

8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.

9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.

11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.

12. Szanuj przyrodę.

13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.

14. W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów.

15. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.

16. Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby, z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku)

17. Pobierz aplikację RATUNEK - dzięki niej ratownicy będą znali dokładne położenie miejsca wypadku