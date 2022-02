Policjanci zabezpieczyli ponad 6,5 kg narkotyków i zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Żmudna i wielogodzinna praca operacyjna pozwoliła policjantom z Dzierżoniowa ustalić miejsce, gdzie prowadzona była uprawa konopi indyjskich. Funkcjonariusze zabezpieczyli 41 roślin w różnej fazie wzrostu, z których można by uzyskać blisko kilogram marihuany. W ramach tej samej realizacji mundurowi zabezpieczyli również ponad 6,5 kilograma różnych narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich został już tymczasowo aresztowany. Dzięki skutecznym działaniom policjantów z dzierżoniowskiej komendy na rynek nie trafią znaczne ilości amfetaminy, marihuany i mefedronu.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie prowadząc intensywne działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, ustalili dane osób i adresy, gdzie mogą znajdować się znaczne ilości narkotyków.

Żmudna i wielogodzinna praca operacyjna przyniosła oczekiwany efekt w postaci zlikwidowania znajdującej się na terenie Pieszyc plantacji konopi indyjskich, na której rosło 41 krzewów w różnym stadium rozwoju. Biorąc pod uwagę wzrost roślin, z ich ilości można by uzyskać blisko 950 gramów gotowego suszu marihuany. W pomieszczeniach, gdzie prowadzona była uprawa, zabezpieczono również ponad 1,5 kilograma gotowej marihuany, blisko 3 kilogramy amfetaminy, niemal 0,5 kilograma mefedronu i tytoń bez polskich znaków akcyzy.

Jednak był to dopiero początek realizacji tej sprawy. Dalsze czynności podjęte w powiecie dzierżoniowskim przyczyniły się do przejęcia kolejnych substancji zabronionych. Do policyjnego depozytu trafiło prawie 1,2 kilograma marihuany i ponad 0,5 kilograma mefedronu. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 6,5 kilograma różnych środków odurzających, które dzięki temu nie trafią na rynek.

W związku z prowadzonym postępowaniem zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. Wobec jednego z nich - 33-latka sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie i uprawę narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, okres ten może zostać wydłużony do lat 10.

(KWP we Wrocławiu / sc)

