Anonimowy sygnał i sprawna reakcja policjantów pozwoliły uniknąć tragedii Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaniepokojony internauta obserwując w sieci relację kobiety, która chciała targnąć się na swoje życie, poinformował anonimowo służby, które natychmiast przystąpiły do działania. Policjanci ustalili miejsce pobytu kobiety, która w porę przewieziona została do szpitala.

W minionym tygodniu Wojewódzkie Centrum Powiadamiana Ratunkowego otrzymało sms-a z linkiem do komunikatora społecznego i informacją, że kobieta próbuje odebrać sobie życie, co relacjonuje na serwisie społecznościowym. Ta informacja trafiła do Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, gdzie policjanci ze stanowiska kierowania wspólnie z policjantami z wydziału dw. z cyberprzestępczością ustalili, gdzie przebywa kobieta prowadząca relację. Powiadomili o tym policjantów z województwa podlaskiego, którzy pojechali do jej domu. Na miejscu okazało się, że młoda kobieta zażyła duże ilości leków i konieczne było natychmiastowe udzielenie pomocy medycznej. Na szczęście w porę trafiła do szpitala.

Dzięki szybkim i sprawnym działaniom policjantów, ale przede wszystkich dzięki czujności i właściwej reakcji anonimowej osoby zaniepokojonej, tym, co zauważyła w sieci, uratowano młodą osobę.

Pamiętajmy, że nie ma sytuacji nie do rozwiązania. Istnieje wiele instytucji pomocowych, które niosą profesjonalną pomoc potrzebującym. Osoby będące w kryzysie zdrowia psychicznego mogą szukać pomocy w tych miejscach:

Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym - 116 123

Bezpłatny telefon wsparcia - 800 108 108 - czynny codziennie, z wyjątkiem dni świątecznych, w godz. 14-22

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 - czynny codziennie od 12 do 22; można się również skontaktować wysyłając anonimową wiadomość online przez www.116111.pl/napisz

Telefon zaufania dla dzieci - 800 080 222 - linia całodobowa i bezpłatna

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli - 800 100 100.

(KWP w Radomiu / mw)