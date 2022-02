Przywłaszczył 1 mln 200 tys. zł

Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Cyberprzestępczością zatrzymali mężczyznę, który bez wiedzy i zgody swojej znajomej, starszej pani, przywłaszczył 1 mln 200 tys. zł. 35-latek taką kwotę przelał z konta kobiety na swoje. Nie wzbogacił się jednak, a to dzięki reakcji banku i policjantów. Teraz odpowie za to przestępstwo.