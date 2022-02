Okradali kościelne skarbony – wpadli w Myślenicach Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Myślenic zatrzymali sprawców włamań do kościelnych skarbon. 27-latek i jego o 6 lat młodsza partnerka wpadli po włamaniu do myślenickiego kościoła. Jak się okazało, na sumieniu mieli kilka podobnych prób.

W ubiegłym tygodniu proboszcz kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach zgłosił, że w kościele włamano się do skarbony na datki. Przypuszczał, że straty mogą wynosić kilkaset złotych.

Sprawą zajęli się myśleniccy kryminalni. Znalezienie sprawców stało się faktem już po dwóch dniach. Pomocna była identyfikacja samochodu, jakim poruszali się przestępcy, dzięki nagraniom monitoringu kościelnego oraz pracy operatora kamer miejskich.

Odpowiedzialną za to włamanie okazała się para z gminy Raba Wyżna. 27-latek i jego 21-letnia partnerka przyznali się również, że podobnej kradzieży dopuścili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. W planie mieli również kolejne włamania do kościelnych skarbon.

Pomysł na tego typu działalność przestępczą wpadł do głowy 27-latka podczas pobytu w zakładzie karnym, gdzie odsiadywał wyrok za podobne przestępstwa.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Za włamanie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



To już kolejny przypadek, gdy do wytypowania i zatrzymania przestępców przyczynił się monitoring miejski funkcjonujący w Myślenicach od 2007 roku.

(KWP w Krakowie/ mw)

Film Okradali kościelne skarbony – wpadli w Myślenicach Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Okradali kościelne skarbony – wpadli w Myślenicach (format mp4 - rozmiar 3.48 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja (format m4a - rozmiar 182.02 KB)