Policjanci pomogli zagubionemu mężczyźnie Data publikacji 15.02.2022 Przemarznięty 80-latek spacerował krajową szesnastką. Zdecydowanie nie powinien się tamtędy przemieszczać, dlatego od razu zwrócił na siebie uwagę mikołajskich policjantów, którzy interweniowali w jego sprawie. Okazało się, że mający problemy ze zdrowiem mężczyzna, wyszedł z domu bez wiedzy rodziny o tym fakcie. Po tym jak dzięki reakcji policjantów bezpiecznie wrócił do domu, rodzina seniorom serdecznie podziękowała funkcjonariuszom za jego odnalezienie.

W poniedziałek (14.02.2022 r.) do mikołajskich policjantów wpłynęły podziękowania, skierowane do nich przez kobietę, której ojciec został przez nich odnaleziony. W liście poinformowała, że jej 80-letni ojciec, który cierpi za zaniki pamięci, w niedzielę (13.02.2022 r.) wyszedł z domu w nieznanym kierunku. Nikt z rodziny nie wiedział, gdzie mógł pójść i wkrótce zaczęli go szukać.

W tym samym czasie, około godziny 12:00, mikołajscy policjanci patrolujący teren gminy, zwrócili uwagę na starszego mężczyznę idącego nieprawidłową stroną jezdni krajową szesnastką z Baranowa w kierunku Mikołajek. Już z daleka było widać, że mężczyzna jest przemarznięty i potrzebuje pomocy. Niestety w rozmowie ze starszym panem nie udało się ustalić jak się nazywa i dokąd zmierza. Bezradny mężczyzna był zdezorientowany i wypowiadał się nielogicznie. Policjanci zaopiekowali się nim, zapraszając go do ciepłego radiowozu. W międzyczasie ustalili jego dane osobowe i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Później trafił pod opiekę rodziny.

Reakcja i działanie mikołajskich funkcjonariuszy spotkała się z uznaniem rodziny starszego pana. Jego córka serdecznie podziękowała za zainteresowanie się chorym człowiekiem i odnalezienie jej ojca.

(KWP w Olsztynie / kp)