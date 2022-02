Próbowali włamać się do bankomatu – zostali zatrzymani Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Uszkodzony bankomat i policjanci prowadzący oględziny. Taki widok zastał mieszkańców Dywit, którzy rano wyszli ze swoich domów. W tym czasie dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za to zdarzenie siedziało już w policyjnych celach. W nocy, kilka chwil po nieudanej próbie kradzieży pieniędzy z bankomatu, zostali po krótkim pościgu zatrzymani przez policjantów.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ściśle współpracując z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w toku czynności operacyjnych wytypowali osoby, mogące mieć związek z włamaniami do bankomatów, do których dochodziło na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kwestią czasu pozostawało ich zatrzymanie. Okazję do tego dali sami podejrzewani.

We wtorek (15.02.2022) w nocy policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie uzyskali informację o próbie włamania do bankomatu mieszczącego się przy budynku Urzędu Gminy w Dywitach (gm. Olsztyn). Okazało się, że dwóch sprawców uszkodziło urządzenie, lecz nie udało im się dostać do jego wnętrza, tym samym nie byli w stanie zabrać z niego pieniędzy. Mężczyźni w wieku 37 i 31 lat zostali zatrzymani bezpośrednio po zdarzeniu, po krótkim pościgu. Jak się okazało, na miejsce zdarzenia przyjechali skradzionym wcześniej autem, które po zatrzymaniu sprawców, zostało zabezpieczone przez policjantów.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci wraz z technikiem kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Po analizie zabezpieczonego materiału i ekspertyzy biegłego będzie można szczegółowo określić sposób działania sprawców.

Zatrzymani trafili do policyjnych cel, oczekując na przedstawienie zarzutów.

Postępowanie w sprawie zdarzenia w Dywitach jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Północ.

(KWP w Olsztynie / kp)