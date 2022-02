Trzech mężczyzn zaatakowało policjanta po służbie Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie i czynną napaść na policjanta. Stróż prawa został zaatakowany za to, że zwrócił uwagę mężczyźnie, który stanął mu na drodze i zablokował przejazd. Bielski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na dwa miesiące. Zatrzymanym grozi nawet do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 12.02.2022 r. po południu przy ulicy Królewskiej w Bielsku-Białej. Policjant wracał po służbie do domu, kiedy zauważył mężczyznę, który wyszedł na drogę, blokując przejazd. Mundurowy pokazał swoją legitymację i zwrócił mu uwagę, by zszedł z drogi. Mężczyzna stał się agresywny i rzucił się z pięściami na policjanta. Gdy stróż prawa obezwładniał agresora, dwaj koledzy napastnika zaatakowali go. Po wszystkim sprawcy uciekli. Ostatecznie cała trójka została jeszcze tego samego dnia zatrzymana przez policjantów z komisariatu IV. Przy zatrzymanym 25-latku mundurowi znaleźli marihuanę. Bielszczanie w wieku 25, 26 i 32 lat trafili do policyjnego aresztu, a następnie zostali doprowadzeni do prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty czynnej napaści i pobicia policjanta.

W poniedziałek na wniosek śledczych bielski sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych na 2 miesiące. Grozi im nawet na 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / sc)