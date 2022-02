Trzy miesiące aresztu za czynną napaść na policjantów Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zespołu wywiadowczego z jaworznickiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy chodzili po mieście z nożem i maczetą. Podczas podejmowania wobec nich interwencji, trzymając w ręku maczetę, grozili pozbawieniem życia policjantom. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Dzisiaj na wniosek prokuratora i Policji, jaworznicki sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Policjanci z zespołu wywiadowczego zostali wezwani w związku z leżącym na chodniku mężczyzną w centrum miasta. Na miejscu interwencja się nie potwierdziła, za to wywiadowcy trafili na dwóch mężczyzn, którzy byli w stosunku do nich bardzo agresywni. Podczas próby legitymowania jeden z mężczyzn wyciągną maczetę i zaczął iść w kierunku policjantów, grożąc im pozbawieniem życia i zdrowia. Zdecydowana postawa policjantów zapobiegła tragedii. Mężczyźni zostali obezwładnieni i doprowadzeni do jaworznickiej komendy, skąd następnie trafili do policyjnego aresztu. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28 i 40-latkowi zarzutów czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz ich znieważenia. Dzisiaj, na wniosek prokuratora i Policji, jaworznicki sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / kp)