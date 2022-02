Z nożem w ręku sterroryzował pracowników sklepu - został zatrzymany przez wrocławskich policjantów Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Ma nóż w ręce, chodzi po sklepie (...) mężczyzna groził pracownikowi nożem” – to cytat z zarejestrowanego w policyjnym systemie zgłoszenia dotyczącego rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, do jakiego doszło na terenie wrocławskiej dzielnicy Stare Miasto. Po zdarzeniu napastnik oddalił się z łupem. Policjanci z tamtejszego komisariatu jeszcze tego samego dnia ustalili i zatrzymali podejrzanego, u którego zabezpieczyli dwa noże. Jednego z nich używał w trakcie rozboju. 42-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w jednym z wrocławskich sklepów sieciowych. Sprawca po wejściu do placówki handlowej zagroził użyciem noża dwóm sprzedawcom. Ze strony napastnika usłyszeli oni również groźby spalenia obiektu. Obawiając się o własne życie i zdrowie, wykorzystując dogodną sytuację, pracownicy schronili się na zapleczu. Łupem sprawcy padło kilka butelek alkoholu oraz gumy do żucia. Na szczęście nie zdołał on nikomu wyrządzić krzywdy, oddalając się z zabranymi ze sklepu produktami w nieznanym kierunku.

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia o rozboju policjanci rozpoczęli poszukiwania napastnika. Funkcjonariusze działali szybko, mając na uwadze zdrowie i życie innych osób, by nie dopuścić do kolejnego niebezpiecznego zachowania ze strony mężczyzny.

Podejrzany nie zdążył nacieszyć się skradzionym łupem, ponieważ jeszcze tego samego dnia przed południem został namierzony oraz zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Podczas zatrzymania 42-latek był agresywny, znieważając przy tym policjantów i grożąc im. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego dwa noże, w tym ten, którym groził pracownikom sklepu.

Wobec zatrzymanego mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za rozbój z użyciem noża grozi mu teraz kara do 15 lat pozbawienia wolności. Podejrzany będzie też odpowiadał za znieważenie oraz groźby kierowane wobec interweniujących funkcjonariuszy.

(KWP we Wrocławiu / kp)