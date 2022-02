Wyłudził w Płocku 77 tys. zł. Został zatrzymany przez krakowskich policjantów Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W zeszłym tygodniu krakowscy policjanci na ternie powiatu wołomińskiego zatrzymali mężczyznę, który w kwietniu 2021 roku w Płocku oszukał seniorkę na 77 tysięcy złotych, wmawiając kobiecie, że bliska jej osoba potrzebuje pomocy finansowej, gdyż chwilę wcześniej spowodowała wypadek. Policjanci wpadli na trop 24-latka w innej sprawie, dotyczącej wyłudzenia na szkodę mieszkanki Krakowa.

9 sierpnia 2021 roku do 83-letniej mieszkanki Krakowa zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się za prokuratora i wmówił kobiecie, że zgromadzone przez nią oszczędności są zagrożone i ktoś będzie próbował ją okraść. Polecił, aby wypłaciła z banku, spakowała zgromadzoną gotówkę do reklamówki i zostawiła przy śmietniku. O tym, że została oszukana, kobieta zorientowała się po kilku godzinach, kiedy na próżno oczekiwała obiecanego kontaktu w sprawie zwrotu pieniędzy. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w toku dochodzenia ustalili, że pieniądze od seniorki wyłudził 52-latek z województwa mazowieckiego, którego zlokalizowali i zatrzymali 30 sierpnia 2021 roku w Krakowie. Wówczas pisaliśmy o tej sprawie w komunikacie prasowym: Krakowscy policjanci zatrzymali oszustów, którzy wyłudzili od seniorki 80 000 zł metodą „na prokuratora”

Sprawa miała jednak rozwojowy charakter. Kryminalni ustalili bowiem, że aresztowany 52-latek jeszcze w kwietniu 2021 roku, działając w porozumieniu z 24-latkiem, oszukał mieszkankę Płocka. Wówczas kobieta uwierzyła dzwoniącym do niej oszustom, że bliska jej osoba spowodowała wypadek drogowy i w celu uniknięcia aresztowania i odpowiedzialności karnej potrzebne są pieniądze na zapłatę odszkodowania. Zmanipulowana 79-latka przekazała oszustom 77 tysięcy złotych.

52-latek przebywał w areszcie śledczym, więc policjanci zajęli się poszukiwaniem 24-latka. W toku dochodzenia ustalili, że zamieszkiwać może na terenie jednej z miejscowości w powiecie wołomińskim. 9 lutego br. krakowscy kryminalni w godzinach porannych zapukali do drzwi jednego z tamtejszych mieszkań, gdzie zastali poszukiwanego mężczyznę. 24-latek został zatrzymany i przewieziony do krakowskiej komendy, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzut oszustwa, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Tymczasem wobec 24-latka zastosowany został policyjny dozór oraz poręcznie majątkowe.

Aresztowanemu 52-latkowi także przedstawiono zarzut o oszustwo dokonane w Płocku.

(KWP w Krakowie / kp)