Policjanci odzyskali przywłaszczoną ciężarówkę wartą 150 tys. złotych Data publikacji 15.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki bardzo dobrej współpracy policjantów z Pawłowic i pomocy obywatelskiej odzyskano przywłaszczone mienie. Ciągnik siodłowy wraz z naczepą o wartości około 150 tys. zł wrócił do prawowitego właściciela. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone będzie przez stołecznych śledczych.

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego to jedno z naszych podstawowych zadań. Skuteczność podejmowanych działań niejednokrotnie zależy od współpracy pomiędzy stronami. Tak też było w przypadku prowadzonych czynności w sprawie przywłaszczenia pojazdów ciężarowych z Warszawy. Gdy policjanci z komisariatu w Pawłowicach zostali powiadomieni o tym, że poszukiwana ciężarówka może być na ich terenie, natychmiast przystąpili do działań. Sprawdzając każdy możliwy trop, na efekty nie trzeba było długo czekać. Kontrolując okolice parkingu jednej z firm logistycznych w Warszowicach, odnaleźli tam wśród innych samochodów ciężarowych — ciągnik volvo wraz z naczepą. Następnie ustalili kierowcę, a także właściciela firmy, w której pracuje. Ciągnik siodłowy wraz z naczepą wartości około 150 tysięcy złotych został zabezpieczony, a po wykonanych czynnościach zwrócony prawowitemu właścicielowi. Materiały z wykonanych czynności przekazano do jednej z warszawskich komend, celem dalszego prowadzenia.

(KWP w Katowicach / kp)