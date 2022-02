Nielegalny transport odpadów z Litwy udaremniony Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy policjanci, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, udaremnili nielegalne przywiezienie do Polski odpadów z Litwy. 63-letni obywatel Litwy usłyszał zarzut w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach. Za przywożenie nielegalnych odpadów do Polski kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą suwalskiej komendy wraz z funkcjonariuszami suwalskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej ustalili, że do jednego z zakładów na terenie województwa podlaskiego zmierza nielegalny transport odpadów z Litwy. W piątek przed południem podejrzany samochód ciężarowy z naczepą został zatrzymany przez stróżów prawa na krajowej "ósemce" w Rudnikach. Policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami KAS, na naczepie ciężarówki ujawnili ponad 24 tony nielegalnych odpadów płyt wiórowych i MDF. 63-letni kierowca usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach zarzut przywiezienia do Polski nielegalnych odpadów z zagranicy. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)