Szaleńcza ucieczka pijanego kierowcy przed policyjną kontrolą zakończona na drzewie Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali kierowcę forda, który wykonywał niebezpieczne manewry na drodze: jechał lewą stroną drogi, niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy. Mimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania próbował uciekać przed policjantami. Stwarzał przy tym ogromne niebezpieczeństwo dla innych kierowców i siebie samego. Ucieczka zakończyła się dla niego uderzeniem w drzewo. Tym razem nikomu nic się nie stało. Okazało się, że nieodpowiedzialny kierowca był kompletnie pijany. Miał w organizmie niemal dwa promile alkoholu.

Nie może być zgody na przestępcze zachowanie na naszych dogach. Dlatego policjanci robią wszystko, aby każdy kto decyduje się na niebezpieczne zachowanie, miał świadomość surowej i nieuchronnej kary.

Kilka tygodni temu, 6 stycznia 2022 roku na drodze nie daleko Dobiegniewa policjanci ze strzeleckiej drogówki zauważyli osobowego forda, którego kierowca wykonywał niebezpieczne manewry. Jechał lewym pasem jezdni, niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy. Kiedy policjanci dali sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania – kierowca forda zaczął uciekać. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, bo na drodze był spory ruch, a mężczyzna jechał właściwie całą szerokością drogi. Brakowało bardzo niewiele, aby doszło do tragedii. Kierowca forda w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Mimo że zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, mężczyzna wyszedł z samochodu o własnych siłach. Okazało się, że to 22-latek. W trakcie rozmowy z mężczyzną policjanci nabrali podejrzeń, że 22-latek może znajdować się pod działaniem alkoholu. Dlatego została pobrana od niego krew do analizy.

Dzisiaj już wiemy, że 22-latek miał w organizmie niemal dwa promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z jazdą w stanie nietrzeźwości i niezatrzymaniem do kontroli. Odpowie również za szereg wykroczeń, które popełnił na drodze. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Nagranie z policyjnego wideorejestratora z niebezpiecznym zachowaniem kierowcy publikujemy ku przestrodze.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc )

