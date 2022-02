Radiowóz zamienia na aparat Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Fotografią zajmuje się od wielu lat. Mimo licznych obowiązków służbowych zawsze znajduje czas na swoją pasję, a fotografia pozwala mu zatrzymać w kadrze niesamowite piękno przyrody. Asp.szt. Piotr Fatyga większość swojego wolnego czasu poświęca na swoją pasję, czyli fotografię.

Asp.szt. Piotr Fatyga w Policji pracuje od 20 lat, od roku obejmuje stanowisko Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Funkcjonariusz w wolnym czasie szczególnie lubi fotografować ptaki, których gatunków w Polsce jest prawie pół tysiąca. Fotografia przyrodnicza to również doskonały trening spostrzegawczości – należy być stale czujnym, by złapać ulotność chwili. Jak sam przyznaje, fotografia pozwala mu odpocząć i "naładować akumulatory" po godzinach spędzonych na służbie. Dobre zdjęcie to według niego ogromna cierpliwość, opanowanie oraz trochę szczęścia. Wielogodzinne kamuflowanie się w zaroślach, bardzo często przy niesprzyjającej pogodzie, sprawia mu wiele przyjemności. Mówi, że kocha to co robi, a za pomocą zdjęć utrwala ulotne chwile, które trwają tylko kilka sekund.



Opr. MJ

Źródło: KPP we Włoszczowie