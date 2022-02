4 osoby zatrzymane za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci na jednym z punktów blokadowych zatrzymali do kontroli trzy pojazdy: dwa ople i toyotę. W oplu podróżowało 3 obywateli Jemenu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Trzech kierowców i jeden pasażer zostali zatrzymani i odpowiedzą za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Obywatele Jemenu zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

W poniedziałek, 14.02.2022 r., na terenie gminy Michałowo policjanci z łódzkiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli opla jadącego od strony Białorusi. Za kierownicą siedział 42-letni obywatel Gruzji. W trakcie przeprowadzonej kontroli okazało się, że w aucie znajduje się jeszcze 3 obywateli Jemenu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Chwilę później do punktu blokadowego dojechały dwa inne pojazdy: toyota i opel. Za kierownicą pierwszego siedział 20-latek wraz z 24-letnim pasażerem. Obaj mężczyźni to obywatele Gruzji. Natomiast kierowcą trzeciego pojazdu okazał się 27-letni obywatel Ukrainy. Z uzyskanych przez policjantów informacji wynikało, że mężczyźni również prawdopodobnie mieli przewieźć osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę.

Cała czwórka została zatrzymana i odpowie za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Natomiast obywatele Jemenu zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)

